Das Leben ist voller Widersprüche und Merkwürdigkeiten“, sagte der frühere israelische Geheimdienstler Yossi Kuperwasser einmal über die Haltung Israels zur Zusammenarbeit zwischen dem reichen Golf-Emirat Katar und der israelfeindlichen Palästinensergruppe Hamas. Katar hat die Hamas-Regierung in Gaza in den vergangenen Jahren mit Millionenzahlungen unterstützt – und zwar mit Wissen und Zustimmung Israels. Exil-Funktionäre von Hamas wohnen in Katar und unterhalten dort ihr Politisches Büro zur Führung der Organisation. Seit Ausbruch des neuen Gaza-Krieges wird deshalb Kritik an Katar laut. Doch die Rolle von Katar ist vielschichtiger, als westliche Politiker sie darstellen.