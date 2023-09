Beim Ausbau der Kindergärten ist in Österreich zwar viel passiert, es war jedoch nicht genug. Vor nunmehr zwei Jahrzehnten hat sich der Europäische Rat den sogenannten Barcelona-Zielen verschrieben, um mehr Frauen in den Arbeitsprozess zu bringen. Angestrebt wurde darin, dass 33 Prozent der unter Dreijährigen in einem Kindergarten oder einer Krippe betreut werden. Österreich startete damals bei einer Quote von lediglich 8,5 Prozent, mittlerweile ist das Drittel beinahe erreicht (2022: 29,9 Prozent). Allerdings wurden seither die Ziele auf EU-Ebene weiter angehoben – auf nunmehr 45 Prozent.