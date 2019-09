Wahlcheck zu Klimapolitik Die Antworten der SPÖ

Facebook

Hier finden Sie die Positionen der Partei mit Begründung:

Forderung: Ein-Euro pro Tag Mobilitätsticket für die Region und das Bundesland

Position: Dafür

Begründung: Mit dem SPÖ-Klimaticket soll man um einen Euro pro Tag mit allen Öffis durch ein Bundesland, um 2 Euro durch drei Bundesländer und um 3 Euro durch ganz Österreich fahren können. Das schont das Klima und die Geldbörse.

Forderung: Flächendeckender Ausbau des öffentlichen Verkehrs

Position: Dafür

Begründung: Wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich die Öffis nutzen können, daher wollen wir in deren Ausbau investieren: So sollen etwa die Mittel aus der flächendeckenden LKW-Maut dafür verwendet werden; auch ein Nahverkehrspaket für Gemeinden haben wir zu diesem Zweck geschnürt.

Forderung: Solare Energie bei allen Neubauten

Position: Dafür

Begründung: Nicht als Zwang, aber als Ziel.



Forderung: Energetische Krisenvorsorge durch energieautonome öffentliche Gebäude

Position: Vielleicht

Begründung: -



Forderung: Innovations-Fonds dotiert aus EU-Emissionshandel, CO2- und Ressourcensteuer

Position: Dafür

Begründung: Wir fordern einen Klimaschutzfonds, mit dem u.a. Innovationen gefördert werden sollen.



Forderung: Zukunfts-Anleihen zur Finanzierung der Klimaanpassung

Position: Dafür

Begründung: -

Forderung: Nachweis der Klimaeffekte bei allen genehmigungspflichtigen Investitionen

Position: Dafür

Begründung: -

Forderung: Radikale Begrünung – als Hitzeschutz durch Bäume und Grünflächen in Städten und Dörfern

Position: Dafür

Begründung: -



Forderung: Umfassende Ressourcensteuer – für fossile Energien, chemische Dünger und Bodenversiegelung

Position: dagegen

Begründung: Wir sind für eine EU-weite CO2- und Kerosinsteuer.