Kim Jong-un wird von Singapurs Außenminister Vivian Balakrishnan begrüßt © APA/AFP/Ministry of Communicatio

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist am Sonntag zu seinem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Singapur eingetroffen. Kim landete zwei Tage vor Beginn des Treffens mit einer Maschine der chinesischen Fluglinie Air China auf dem internationalen Flughafen des südostasiatischen Stadtstaats.

Auch Trump traf noch am Sonntag in Singapur ein. Der US-Präsident hatte dazu den G-7-Gipfel in Kanada vorzeitig verlassen. Trump will das abgeschottete kommunistische Regime Nordkoreas dazu bewegen, vollständig atomar abzurüsten.

Donald Trump bei seiner Ankunft in Singapur Foto © AP

Der Gipfel beginnt am Dienstag und ist bisher auf einen Tag angesetzt. Zuvor stehen am Montag für Kim und Trump noch getrennte Treffen mit Singapurs Regierungschef Lee Hsien Loong auf dem Programm.

"Permanenter" Friedens-Prozess

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erwartet sich vom Gipfel mit US-Präsident Donald Trump dauerhafte Sicherheitsgarantien. Bei dem Treffen werde es um einen "permanenten und beständigen Friedenssicherungs-Mechanismus" auf der koreanischen Halbinsel, deren Denuklearisierung und "andere Fragen von beiderseitigem Interesse" gehen, berichteten Staatsmedien in Pjöngjang am Montag.

Die Erwartungen an das Treffen in Singapur

Kim wird bei dem Gipfeltreffen am morgigen Dienstag in Singapur von Außenminister Ri Yong-ho, Verteidigungsminister No Kwang-chol sowie seiner Schwester Kim Yo-jong begleitet. Die Zusammenkunft von Kim und Trump wird weltweit mit Spannung erwartet. Nachdem sich die beide heftige Verbalgefechte einschließlich Kriegsdrohungen geliefert hatten, wollen sie nun über eine umfassende Lösung im Nordkorea-Konflikt verhandeln. Trump hat klargemacht, dass er nur bei einem vollständigen Verzicht Nordkoreas auf Atomwaffen zu einem Deal bereit ist. Experten bezweifeln, dass Kim darauf einsteigen wird.