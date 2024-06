Um ein Uhr nachts mit meinen Kolleginnen und Kollegen nach dem turbulenten Wahlabend noch eine Käsekrainer beim Bitzinger, dem Kultwürstelstand zwischen Staatsoper und Albertina, verzehrt, wo man sich immer umblicken sollte, um sich vergewissern, wer sonst noch dort ein Würstel isst, damit man nicht dieselbe bittere Erfahrung macht wie zwei Steirer, die im Juli 2022 dort zu nächtlicher Stunde einen kulinarischen Zwischenstopp eingelegt und nicht bemerkt hatten, dass neben ihnen Mick Jagger stand.

In der Früh allerdings um acht Uhr bereits im Parlament bei einem der Termine, wo man eine Erdung erfährt, die vieles im Leben lächerlich erscheinen lässt, vor allem die politische Aufgeregtheit der letzten 48 Stunden. In der oberen Eingangshalle auf einem Sofa ein blondgelocktes vierjähriges Mädchen, das gerade ein Malheft koloriert, am kalten Steinboden des Parlaments sein achtjähriger Bruder mit einem Buch. Daneben die Cousine, die mit Handy für ausreichend Licht sorgt. Yahel, das Mädchen, und sein Bruder spielen, so scheint es, unbeschwert in den Hallen des Parlaments, doch haben sie traumatische Dinge erlebt, die, wie eine sie begleitenden Cousine sagt, man nicht in zehn Leben erfährt: Beide waren 50 Tage in der Hand der Hamas. Ihr Vater, Tal Shoham, ein Israeli mit österreichischer Doppelstaatsbürgerschaft, dessen Großmutter in Wien aufgewachsen ist, wird seit 248 Tagen in Gaza festgehalten. „Es ist unglaublich, wie zäh Kinder sind. Nur haben sie Schreckliches gesehen und erlebt.“

Im Nebenraum spricht Tals Schwägerin mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sowie mit einigen wenigen Journalisten, bedankt sich für das Engagement der Verantwortlichen in Wien, die mit dem ehemaligen Generalsekretär Peter Launsky-Tieffenthal einen eigenen Sonderbeauftragten für die Geiselfreilassung installiert haben, und bittet einmal mehr, alles in der Macht Stehende zu tun, um das Martyrium für die Geiseln wie auch für deren Angehörige zu beenden.

Die Botschaft ist eine einfache. „Wir fordern die bedingungslose Freilassung aller Geiseln“, so Shaked Haran. „Es gibt überhaupt keinen Grund, Menschen als Geiseln zu nehmen, um ein politisches Ziel zu erreichen.“ Die Geiselfrage müsse von der Lösung der politischen Frage entkoppelt werden. Sie erinnert daran, dass die Shohams in Nordisrael wohnen und an dem denkwürdigen Wochenende zu Besuch waren bei ihrer Familie, unter anderem bei einer Tante, die sich zeit ihres Lebens immer für die Aussöhnung mit den Palästinensern ausgesprochen hatte – und die am 7. Oktober von den Hamas-Terroristen ermordet worden ist.

Bald darauf zurück im Büro, wo dann wieder über das Phänomen der Unterdeklarierung bei FPÖ-Wählern, den ausgebliebenen Babler-Effekt, die türkise Autosuggestion trotz Rekorddebakel, die grünen Verwerfungen um Lena Schilling, Macrons vorgezogenen Neuwahlplan zur Entzauberung von Marine Le Pen debattiert, diskutiert, gestritten wurde, über vermeintliche Lächerlichkeiten, die aber bald in der Erkenntnis mündeten, dass der langwierige, mitunter aufreibende, ernüchternde europäische Einigungsprozess die Antwort auf die Barbarei des 20. Jahrhunderts ist – und es immer noch besser ist, wenn sich die EU-Staaten am Brüsseler Verhandlungstisch den Schädel einschlagen statt am Schlachtfeld. Und jede, jeder, der eine bessere Welt anstrebt, an einem starken, selbstbewussten, handlungsfähigen Europa interessiert sein muss – und sich auf dem Weg dorthin auch mit Lächerlichkeiten, vermeintlichen Nebensächlichkeiten abgeben muss.

Einen schönen Dienstag wünscht aus der Ferne

Michael Jungwirth