Sie haben am 13.06.2022 auf Ihrer unter www.kleinezeitung.at erreichbaren Website in einem Artikel mit der Überschrift „Grasser steht heute wieder in Wien vor Gericht‘ berichtet, dass eineinhalb Jahre nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung in den Causen Buwog und Terminal Tower Linz Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser am heutigen Montag wieder vor Gericht stehe. Dem Vorwurf der Anklage zufolge habe Mag Karl-Heinz Grasser Millionenprovisionen aus seiner Tätigkeit für die Meinl Power Management in seiner Einkommenssteuererklärung nicht angegeben und zu wenig Steuern bezahlt. Mag Karl-Heinz Grasser wurde von dieser Anklage mit Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Wien vom 04.07.2022 freigesprochen. Dieses Urteil ist rechtskräftig.