Was geht noch bei Türkis-Grün? Acht Monate vor dem regulären Wahltermin will die Koalition Umsetzungswillen signalisieren und kündigt, wie berichtet, ein Arbeitsprogramm fürs Finale der Legislaturperiode an. Im Gespräch sind neue Konjunktur- und Sicherheitsmaßnahmen, klimapolitische Akzente dürften dagegen nicht mehr im Fokus stehen. Bleibt es dabei, fällt die Umsetzungsbilanz der Klima-Versprechen aus dem gemeinsamen Regierungsprogramm gemischt aus. Was von den ursprünglichen Ankündigungen wurde umgesetzt, was nicht?