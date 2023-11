THURNHER: Ein linker Kickl wäre kein Kickl, naturgemäß. Zu seinem Repertoire gehören doch unverschämte Wissenschaftsfeindlichkeit, Irrationalität, Tatsachenverdrehung, Demagogie, Hetze und Quacksalberei (Ivermectin). Das hat schon was von verquerer Eigenart, und nichts davon nehme ich an Babler wahr. Aber die Frage zielt wohl darauf, ob Babler Populist ist. Populismus ist ein ziemlich schwammiger Begriff, scheint mir. Sind schon alle Politiker, die sich um Stimmengewinne bemühen, Populisten? Nein. Es kommt sowohl auf den Zweck an, den sie erreichen wollen, als auch auf die Mittel, die sie dabei anwenden.