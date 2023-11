In letzter Zeit wurde – wieder einmal – die Forderung erhoben, die Einbürgerung von in Österreich lebenden Ausländern zu erschweren. Bei manchen besteht der Eindruck, dass die Staatsbürgerschaft zu leicht erworben werden könnte. Ein Faktencheck ergibt jedoch genau das Gegenteil. Österreich gehört zu den Ländern mit den restriktivsten Regelungen, was sich auch in der Praxis niederschlägt.