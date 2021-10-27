Kleine Zeitung Logo
Suche
Graz – Laut gedacht

Podcast abonnieren

Graz – Laut gedacht

Graz – Laut gedacht ist der Podcast über alles, was die Grazerinnen und Grazer bewegt. Themenmäßig sind wir ganz offen, das Spektrum reicht von Stadtpolitik bis hin zu ganz Alltäglichem. Zuletzt haben wir auch über Kriminalfälle und Gerichtsverhandlungen gesprochen. In jeder Episode diskutieren interessante Gäste mit einem Moderator aus der Kleine Zeitung-Redaktion. Dabei kommt auch eure Meinung nicht zu kurz. Vor (fast) jeder Folge hören wir uns auf der Straße um und fangen einige Stimmen ein, die wir dann ins Gespräch einfließen lassen. Falls ihr auch mitreden, uns kritisieren oder loben wollt oder Themenvorschläge habt, freuen wir uns über eure Nachricht. Am besten an laut.gedacht@kleinezeitung.at. Auf twitter (@GrazLaut) sind wir übrigens auch, genauso wie auf Spotify und iTunes.

41 Episoden anhören

Zum Siebziger: Hannes Kartnig ganz persönlich
Zum Siebziger: Hannes Kartnig ganz persönlich
S1 E45
Hinter den Kulissen der Wahl
Hinter den Kulissen der Wahl
S1 E44
Politik privat: Siegfried Nagl, ÖVP
Politik privat: Siegfried Nagl, ÖVP
S1 E43
Politik privat: Mario Eustacchio, FPÖ
Politik privat: Mario Eustacchio, FPÖ
S1 E42
Politik privat: Elke Kahr, KPÖ-Spitzenkandidatin
Politik privat: Elke Kahr, KPÖ-Spitzenkandidatin
S1 E41
Politik Privat: Judith Schwentner, Grüne Spitzenkandidatin
Politik Privat: Judith Schwentner, Grüne Spitzenkandidatin
S1 E40
Politik Privat: Michael Ehmann, Grazer SPÖ-Chef im Gespräch
Politik Privat: Michael Ehmann, Grazer SPÖ-Chef im Gespräch
S1 E39
Politik privat: NEOS-Spitzenkandidat Philipp Pointner
Politik privat: NEOS-Spitzenkandidat Philipp Pointner
S1 E38
Leerstand, Bauwut, Wohnungspreise: Alexander Pongratz über die Baubranche in Graz
Leerstand, Bauwut, Wohnungspreise: Alexander Pongratz über die Baubranche in Graz
S1 E37
"Warum wir trotz allem Stadtbauern sind"
"Warum wir trotz allem Stadtbauern sind"
S1 E36
Episoden werden geladen. . .