"Scharf nachgefragt" Gespräche am Würstelstand

Nach der EU-Wahl Serie "Samma ehrlich!" steigen wir mit "Scharf nachgefragt" in die Nationalratswahl ein. Innenpolitik-Journalistin Christina Traar geht mit den Spitzenkandidat:innen zum Würstelstand und überprüft ihre politischen Positionen - und nebenbei auch, wie viel Schärfe unsere Politiker:innen auf ihrer Wurst vertragen. Dieses Format wurde von der EU im Rahmen eines Förderprogramms des Europäischen Parlaments kofinanziert.