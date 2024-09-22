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"Scharf nachgefragt" Gespräche am Würstelstand

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"Scharf nachgefragt" Gespräche am Würstelstand

Nach der EU-Wahl Serie "Samma ehrlich!" steigen wir mit "Scharf nachgefragt" in die Nationalratswahl ein. Innenpolitik-Journalistin Christina Traar geht mit den Spitzenkandidat:innen zum Würstelstand und überprüft ihre politischen Positionen - und nebenbei auch, wie viel Schärfe unsere Politiker:innen auf ihrer Wurst vertragen. Dieses Format wurde von der EU im Rahmen eines Förderprogramms des Europäischen Parlaments kofinanziert.

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Andreas Schieder (SPÖ): "Ja, ich setzte mich für Arbeitszeitverkürzung ein!"
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