Ein Bild, das Österreich prägte: Leopold Figl präsentiert – flankiert von den Außenministern der USA, der Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich, sowie Kanzler Julius Raab – den eben unterschriebenen Staatsvertrag vom Balkon des Schlosses Belvedere © (c) Votava / Imagno / picturedesk.com (Votava)

Die Sonne scheint auf alle gleich, warum nicht auch auf Österreich? ...“ Mit dieser seltsamen Verszeile beginnt das Lied, das Hans Moser im Film „1. April 2000“ zu einer inoffiziellen Hymne für ein von den Besatzungssoldaten zu befreiendes Österreich komponiert und textet. Dieser Film, 1952 im Auftrag der österreichischen Bundesregierung entstanden, vereinigte alle damaligen Größen des österreichischen Kinos, um den Besatzern zu verdeutlichen, wie ungerecht es, fiktiv 55 Jahre nach Kriegsende sei, Österreich nicht die volle Freiheit zu gewähren. Nach einem symbolischen Befreiungsakt, dem Zerreißen der viersprachigen Identitätskarten, wird der junge Regierungschef Josef Meinrad von den internationalen Truppen vor ein Weltgericht gestellt. Dort beweist er mit einem Blick auf die österreichische Geschichte, dass dieses Land oftmals missverstanden wurde und stets nur das Gute, Wahre und Schöne verkörpert habe. Als schließlich der chinesische Delegierte in der Nationalbibliothek die Moskauer Deklaration entdeckt, in der Österreich als „das erste freie Land, das der typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fallen sollte“, bezeichnet wird, löst sich bei Wein, Weib und Gesang alles in Wohlgefallen auf.