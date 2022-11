Sie sind die neue Präsidentin des Hospiz-Dachverbandes. Was sind Ihre Ziele?

BARBARA SCHWARZ: Mein Ziel ist zum einen, dass die dichte Hospiz-Versorgung in Österreich weiter ausgebaut wird. Mein Ziel ist auch, dass der Hospiz-Gedanke wieder selbstverständlich wird. Dass uns allen bewusster wird, dass das Leben zwischen Geborenwerden und Sterben aufgespannt ist. Wir beschäftigen uns nicht mit dem Sterben. Das blenden wir ein Leben lang aus. Trifft es uns dann, machen wir es Betroffenen oft schwer, das Sterben anzunehmen, sich begleiten und, wenn nötig, sich auch palliativ-medizinisch helfen zu lassen. Das Sterben muss wieder in der Mitte der Gesellschaft stattfinden. Es gehört zum Leben dazu.