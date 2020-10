Ihr Sohn starb im Alter von sieben Monaten an Muskelschwund. Martina Anger erinnert sich an den Kampf ihres „Sternenkindes“ Bruno.

© Martin Anger

Jetzt zerreißt es mich in tausend Stücke. Das dachte ich mir, als Bruno starb. So groß war der Schmerz. Dieses Gefühl geht weit über die seelische Verwundung hinaus. Es lässt sich schwer beschreiben und schon gar nicht mit anderen Wunden vergleichen.

Im Sommer 2015 erfuhren mein Mann Martin und ich, dass wir ein Kind bekommen würden. Am 13. April 2016 erblickte Bruno das Licht der Welt. Zwei Monate kamen wir in den Genuss eines „normalen“ Elternlebens. Dann kam alles anders.