Einmal um Ostern herum und einmal vor Weihnachten trägt jedes Kind in der Volksschule Trumau sein eigenes Buch "wie einen kleinen Schatz" auf seinen Platz im Klassenzimmer. So erzählt es die Lehrerin und Vizebürgermeisterin Sabina Stock. Die Gemeinde Trumau verteilt in Kooperation mit dem Buchklub der Jugend an jedes Kind im Alter von null bis 10 Jahren zweimal im Jahr kostenlos Bücher und will so dafür sorgen, dass jedes Kind lernt, gut zu lesen.