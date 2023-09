Das neue Schuljahr, das am morgigen Montag in Ostösterreich und eine Woche darauf in den anderen Bundesländern startet, bringt erneut etwas mehr Taferlklassler und auch ein leichtes Plus bei den Gesamtschülerzahlen.

97.000 Volksschülerinnen und Volksschüler werden laut Schätzung der Statistik Austria ihren ersten Schultag erleben. Das sind 1,9 Prozent mehr als im vorigen Schuljahr. Insgesamt dürfte die Schülerzahl um 0,9 Prozent auf 1,15 Millionen steigen.

Minus nur bei den Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen

Ein Plus vermeldet die Statistik Austria sowohl für die Volksschulen als auch für die übrigen Pflichtschularten. In den Volksschulen drücken um 1,7 Prozent mehr Kinder die Schulbank als im letzten Schuljahr, in den Mittelschulen, Sonderschulen und Polytechnischen Schulen sind es um die 1 Prozent.

In den AHS geht man von einem Zuwachs von 1,4 Prozent aus, in den Berufsschulen legen die Schülerzahlen um 0,4 Prozent zu. Nur in den Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) wird ein Rückgang um 0,5 Prozent prognostiziert.