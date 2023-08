Friedrich Idam fühlt sich in die Enge getrieben. „Der Tourismus okkupiert sämtlichen öffentlichen Raum, vom Badestrand bis zum Marktplatz“, sagt der Hallstätter und Vertreter der dortigen Bürgerliste. In der 700-Einwohner-Gemeinde im Salzkammergut würden auf einen Einwohner 1800 Touristen kommen, rechnet Idam vor. „Da sind wir an der Weltspitze“, betont er und fordert dringend Maßnahmen.