Die Ermittlungen laufen weiter, im Fall des 41-Jährigen, der seine Ex-Frau mit einem Hammer attackierte. Der fünfjährige Sohn des ehemaligen Paares wurde nach dem Angriff tot in der Donau gefunden, kurz darauf wurde auch die Leiche des Vaters geborgen.

Nun liegt das Obduktionsergebnis des tatverdächtigen Vaters vor. Ein Polizeisprecher bestätigte der APA, dass der Mann durch Ertrinken starb. Seine Leiche war am Montag dieser Woche ebenfalls in der Neuen Donau in der Nähe der gleichnamigen U6-Station gefunden worden.

In einem ersten Obduktionsergebnis war der Ertrinkungstod des Fünfjährigen festgestellt worden. Die Leiche war am vergangenen Samstagabend von der Wasserpolizei in der Neuen Donau entdeckt und anschließend als der seit dem 6. August vermisste Bub identifiziert worden. Am Montag wurde dann bei der weiteren Suche der tote 41-Jährige aus dem Wasser gezogen, der seit der Attacke auf seine Ex-Frau mit dem Kind untergetaucht war.

Kein aufrechtes Betretungsverbot

Gegen den Vater war von der Polizei "vor einiger Zeit" schon einmal ein Betretungsverbot wegen häuslicher Gewalt ausgesprochen worden. Dieses läuft aber in der Regel nach einer Zeit ab. Zum Zeitpunkt der Attacke gab es "kein aufrechtes Betretungsverbot", so Polizeisprecher Mattias Schuster. Ein Richter dürfte dem Mann im Obsorgeverfahren erlaubt haben, seinen Sohn weiter zu sehen, berichtet die "Kronen Zeitung" am Donnerstag.

Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (Magistratsabteilung MA 11) war mit der Familie in Kontakt, als das Betretungsverbot damals ausgesprochen wurde, bestätigte eine Sprecherin der MA 11 der APA einen Bericht von ORF-"Wien heute". Das sei bei einem Betretungsverbot, bei dem auch Kinder involviert sind, ein standardisiertes Verfahren. Dabei stehe im Vordergrund, was die Familie benötige. Dementsprechend standen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MA 11 eine Zeit lang mit der Mutter in Kontakt. Als klar gewesen sei, dass die Mutter für den Buben sorgen könne und alle Maßnahmen zu seinem Schutz ergriffen habe, zog sich die MA 11 wieder zurück.

Bub dürfte ertrunken sein

Der 41-jährige Vater hatte den Buben vor fast zwei Wochen nicht wie vereinbart zu seiner Ex-Frau zurückgebracht und stattdessen die 39-Jährige mit einem Hammer verletzt.

