Es hätte der 28. Geburtstag ihrer Tochter sein sollen. Doch anstelle einer Geburtstagsfeier organisierte Sabine Koch-Peterbauer an jenem Tag, dem 25. Juni 2020, eine Mahnwache an der B1 zwischen Eugendorf und Henndorf, berichten die Salzburger Nachrichten (SN). Elf Wochen zuvor, am Karfreitag, war ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie saß als Beifahrerin im Minivan, als ein entgegenkommender Mercedes trotz Sperrlinie und Überholverbots zu einem riskanten Manöver ausscherte. Auch der 24-jährige Unfalllenker starb bei der Kollision.