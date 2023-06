Seit Ende 2019 hat Zillertalbahn-Chef Helmut Schreiner zu Unrecht einen Doktortitel geführt, auch in seinem Reisepass ist er vermerkt, das berichtet die "Tiroler Tageszeitung" (TT). Mit einer geplanten Dissertation an der Uni Innsbruck kam Schreiner jedoch nicht über das Anfangsstadium hinaus. Mit einer neuen, 2023 an der lettischen Universität Riga eingereichten Doktorarbeit – auch zur Mobilität bzw. Umrüstung der Zillertalbahn auf Wasserstoff – wollt­e er seinen akademischen Doktor­grad nachträglich untermauern. Doch wie sich jetzt herausstellt, ist sie ein lupenreines Plagiat. Nicht nur in Teilen, sondern vom Anfang bis zum Ende.