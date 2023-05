Zwei unbekannte Männer sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum in Haid (Bezirk Linz-Land, Oberösterreich) eingebrochen und haben dort Schmuck entwendet. Die beiden dürften um 2.25 Uhr einen Alarm ausgelöst haben, eine Polizeistreife sah die beiden Täter noch auf E-Scootern flüchten, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Die Beamten verfolgten die Täter zu Fuß, konnten sie aber nicht schnappen.

In unmittelbarer Nähe zum Tatort fand die Polizei zwei Rucksäcke, über deren Inhalt es keine Informationen gab. Auch ein E-Scooter wurde am Tatort gefunden. Eine Eingangstür zum Einkaufszentrum sowie jene zum Juweliergeschäft waren aufgebrochen.

Beide dunkel gekleideten Männer entkamen mit Schmuck von derzeit noch unbekanntem Wert. Eine Fahndung – auch mit Diensthundestreifen – blieb vorerst ohne Erfolg, Spurenauswertung und Ermittlungen liefen Mittwochvormittag auf Hochtouren.