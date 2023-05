In einem Mehrparteienhaus in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) ist eine verweste Leiche entdeckt worden. Eine Obduktion sei angeordnet worden, die Exekutive gehe aber nicht von Fremdverschulden aus, bestätigte ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage einen "NÖN"-Onlinebericht. Die Einsatzkräfte waren laut "NÖN" vergangenen Dienstag verständigt worden, nachdem Nachbarn über "permanenten Geruch" in dem Gebäude geklagt hatten.

Die örtliche Feuerwehr stand bei der Türöffnung Dienstagfrüh im Einsatz. Die Person – laut "NÖN" soll es sich um einen Mann handeln – dürfte vor Wochen gestorben sein. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich stand die Identität vorerst nicht fest.