Ein erst 13 Jahre alter Bub hat am späten Donnerstagnachmittag in Wien-Simmering binnen kürzester Zeit zwei Burschen ausgeraubt. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, bedrohte er gegen 17.00 Uhr zunächst in der Braunhubergasse einen 14-Jährigen mit einem Messer und nahm diesem die Schuhe und die Jacke ab. Wenig später zeigte der 13-Jährige in der Simmeringer Hauptstraße einem Gleichaltrigen sein Messer und erzwang damit die Herausgabe eines Mobiltelefons.

Dem Tatverdächtigen gelang vorerst die Flucht. Dank der Angaben der Opfer und weiterer Zeugenaussagen ließ sich aber rasch seine Identität klären, der 13-Jährige wurde ausgeforscht und an seiner Wohnadresse vorgefunden. Da er noch keine 14 und daher strafunmündig ist, kann der gebürtige Syrer strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Diebesgut sichergestellt

Die geraubten Wertsachen wurden in der Wohnung des 13-Jährigen sichergestellt und von der Polizei den rechtmäßigen Eigentümern retourniert. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen, um abzuklären, ob es weitere mögliche Opfer des Burschen gibt.