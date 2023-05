Ein Pkw-Lenker ist am Donnerstag auf der S1 bei Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen. Der Wiener wurde gegen 10.00 Uhr mit 211 km/h gemessen. Erlaubt ist an dieser Stelle Tempo 100.

Der Lenker wurde bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, berichtete die niederösterreichische Polizei am Freitag in einer Aussendung.