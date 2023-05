Ein Hangrutsch hat im Tiroler Zillertal dazu geführt, dass ein Ortsteil der Gemeinde Schwendau nur zu Fuß erreichbar ist. Die Straße nach Kleinschwendberg wurde gesperrt, rund 30 Personen sind davon betroffen, berichtete der ORF Tirol am Donnerstag. Bereits Anfang Mai bildete sich ein Riss in der Straße, mit den intensiven Niederschlägen habe sich die Situation nun verschlechtert, hieß es.

Eine Notversorgung für Lebensmittel und mögliche Rettungseinsätze sei eingerichtet worden, sagte Bürgermeister Franz Hauser. Notfalls könne auch ein Einsatz mittels Hubschrauber absolviert werden. Am Montag beginnen die Arbeiten. Die Sperre der Straße dürfte zwei bis drei Wochen dauern.

Das Wetter dürfte die Arbeiten vorerst nicht stoppen: Denn die Eisheiligen beenden ihr ausgedehntes, nasses und kaltes Gastspiel. Die nächsten Tage werden wärmer und allmählich auch trockener, wie die GeoSphere Austria (vormals ZAMG) in ihrer Prognose am Donnerstag bekannt gab. Am wärmsten wird es im Westen, bis zu 26 Grad soll es am kommenden Sonntag bekommen. Unterdessen soll es ab Dienstag vom westlichen Bergland ausgehend wieder Regenschauer und Gewitter geben.