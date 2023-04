Ein Überfall auf ein Spiellokal in Wien-Favoriten in der Nacht auf Montag ist vier Tätern gründlich missglückt: Die bewaffneten Männer riefen noch "Hände hoch, das ist ein Überfall", da schoss ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einmal in die Luft, worauf das Quartett Fersengeld gab. Ein großer Polizeieinsatz folgte. Die Fahndung in Favoriten und Simmering, an der auch WEGA, Polizeidiensthundeeinheit und ein Hubschrauber beteiligt waren, blieb aber vorerst ohne Erfolg.

Bei dem Spiellokal soll es sich um ein Casino im Böhmischen Prater handeln, schrieb "oe24.at". Das Internetportal der Tageszeitung "Österreich" hatte als erstes berichtet. Über Mittag fanden Einvernahmen der Zeugen statt. Einer der Täter hat seine Schusswaffe bei der Flucht verloren, sie wurde sichergestellt.

"Zumindest zwei der unbekannten Täter sollen Faustfeuerwaffen bei sich gehabt haben", schilderte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. "Gerade als das Casino versperrt wurde, sollen sie mit gezogenen Waffen 'Hände hoch' gerufen haben. Der bewaffnete Sicherheitsdienstmitarbeiter vor Ort gab aus seiner Dienstwaffe einen Schuss in die Luft ab, woraufhin die vier maskierten, unbekannten Täter flüchteten."