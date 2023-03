Ein Probeführerscheinbesitzer ist Sonntagvormittag auf der Inntalautobahn (A 12) in Tirol mit 218 km/h unterwegs gewesen. Der Mann hatte seinen Pkw von der Autobahnauffahrt Telfs-West in westliche Richtung gelenkt, berichtete die Polizei. In dem Bereich waren 130 km/h erlaubt. Bei Mötz (Bezirk Imst) wurde der Raser schließlich angehalten. Der Probeführerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen, eine Anzeige werde folgen.