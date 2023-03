In Zusammenhang mit der Vergewaltigung einer 13-Jährigen in der Nacht auf Sonntag auf der Toilette eines Wiener Neustädter Lokals hat die Polizei am Mittwoch um Hinweise zum Täter gebeten. Der Übergriff sei gefilmt, das Video via eines Datenübertragungsdienstes an zahlreiche Personen versendet worden, hieß es in einer Aussendung. Der 13-Jährigen dürften zuvor Substanzen in ihr Getränk gegeben worden sein, ein Drogenschnelltest verlief positiv.

Eventuell K.o.-Tropfen

Ereignet hatte sich der Übergriff nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag in der Zeit von 0.30 bis 4.00 Uhr. Festgehalten wurde, dass sich das Opfer nach der Konsumation des möglicherweise mit Substanzen versehenen Getränks an nichts mehr erinnern konnte.

Ermittlungsverfahren

Von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen eingeleitet. Angeordnet wurde zudem eine Veröffentlichung von Fotos des Beschuldigten.

Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen etwa 20- bis 30-Jährigen mit dunklen Haaren und Bart. Laut dem Opfer ist er marokkanischer Staatsbürger. Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059 133 30-3333), an den operativen Kriminaldienst Wiener Neustadt (Tel.: 059 133 37-3333) oder an jede Polizeidienststelle erbeten.