Warum klagen Sie?

FRANZI: Ich war von Anfang an bei den Aktionen von Fridays for Future dabei und habe nicht gezögert, mitzuklagen. Wir, also die zwölf Klägerinnen und Kläger, sind von überall her zusammengekommen. Das Klimaschutzgesetz schützt in seiner jetzigen Form unsere Kinderrechte nicht. Das ist fatal, deswegen klagen wir jetzt.