Die schwedische Art der Blutwurst "blotpudding", "Scouse" - ein englischer Eintopf auf Fleisch, Rind, Lamm etc. oder Bündner Gerstensuppe: Alle diese Gerichte schafften es unter die "50 Worst Rated Dishes of Europe", die am schechtesten bewerteten Speisen Europas. Das Ranking wurde von Nutzern des Erlebnisreiseführers "Taste Atlas" erstellt. Auf Platz 1 rangiert der Gammelhai oder "Hákarl", wie die Isländer ihre Spezialität nennen.

Auch ein österreichischer Klassiker schaffte es auf die eher weniger erstrebenswerte Hitliste. Auf Platz 15 findet sich das "Beuschel" wieder. Während es in Traditionsgasthäusern auf den Speisekarten gern gesehen und bestellt wird, mundet das Ragout aus Eingeweiden wohl nicht jedem.

Für alle, die jedoch ein Fan des Beuschel sind: Taste Atlas listet (wie auch bei anderen bewerteten Gerichten/Ländern) die Top 10 Lokale in Österreich auf, wo es am besten schmecken soll. Acht der zehn Gaststätten befinden sich dabei in Wien. Hier geht es zu den Beuschel-Lokaltipps.

Auch unseren deutschen Nachbarn geht’s an den Kragen oder besser: schlägt es wohl auf den Magen. Auf Platz 11 befindet sich die "Bayrische Brotsuppe", auf Platz 50 "Bayrischer Wurstsalat", auf Platz 49 "Schneeballen" und auf Platz 12 "Anisplätzchen".

Zum Ranking geht es HIER.