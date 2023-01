Es ist Herbst, Daniel Gunz ist 13 Jahre alt. Mit Freunden aus der Schule geht er zum Jugendtreff in seinem Ort. Der Betreuer dort ist nett zu ihm. Ausgerechnet zu ihm. "Er hat sich immer die ausgesucht, die ein bisschen die Außenstehenden waren, die nicht so in die Gruppe integriert waren. Da hat er wahrscheinlich das Gefühl gehabt, er hat die besten Möglichkeiten", erzählt Daniel Gunz heute, fast 20 Jahre später. Er sitzt auf einer Bank im Wiener Rathauspark, hinter ihm lugt das Burgtheater hinter den Bäumen hervor.