Wenig Schnee und viele Leute: Auf den Skipisten häufen sich gerade schwere Unfälle, denn die Bedingungen sind schwierig. 13 Skifahrer sind in dieser Saison bisher tödlich verunglückt. So viele wie in den letzten acht Jahren nicht (siehe Infobox). Deswegen wird diskutiert: Wie gut muss man die Pisten absichern? Braucht es mehr Eigenverantwortung? Wer haftet?

Nach einem der tödlichen Unfälle ermittelt nun sogar die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Am Neujahrstag war eine 28-jährige Niederländerin am Hintertuxer Gletscher gestürzt, die Piste hinab geschlittert, durch einen Zaun gekracht und gegen einen Baum geschleudert worden. Binnen einer halben Stunde danach verletzten sich zwei weitere Frauen im selben Abschnitt schwer. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung gegen die Gletscherbahnen und deren Betriebsleiter wurde eingeleitet, ein Sachverständiger beauftragt.

Was gesichert werden muss

Jeder Unfall müsse einzeln beurteilt werden, sagt Peter Linser, Tiroler Rechtsanwalt, spezialisiert auf Sportrecht. Generell gelte für die Pistenbetreiber aber die Sicherungspflicht. Für die Piste selbst und konkret für sogenannte "atypische Gefahren", das sind zum Beispiel Löcher im Schnee. "Typische Gefahren, mit denen man rechnen kann, wie Bäume am Rand, muss man nicht sichern", sagt Linser. Auch für Bereiche, die etwa zwei Meter außerhalb der Piste liegen, gilt die Sicherungspflicht laut dem Obersten Gerichtshof. Ist der Bereich aber mit Schnee bedeckt und somit "nicht erkennbar", dann ist er nicht zu sichern, erklärt Linser.

Genau da liegt die Krux. Weil vielerorts so wenig Schnee liegt, sind die grünen Ränder der Pisten als schroffes Gelände ohne Puffer gefährlich. Hier passieren die schweren Unfälle, so das Österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit (Ökas). Und der Kunstschnee mit seinen teils eisigen, buckeligen Stellen lässt viele stürzen.

Pisten sperren?

Alles absichern, das sei allerdings unmöglich, sagt Martin Loitlesberger, Chefinspektor der Alpinpolizei. "Der Gast kann sich darauf einstellen, dass er auf der markierten Piste ungefährlich Skifahren kann", betont Franz Hörl, Sprecher der Seilbahner. Aber nur, wenn er eigenverantwortlich – seinem Können und den Verhältnissen angepasst – unterwegs sei. Die Betreiber würden sich laufend mit der Sicherheit ihrer Pisten beschäftigen.

Darum, so Peter Paal vom Ökas sei es nicht nötig, Pisten zu sperren. Dass die Betreiber zumindest im Einzelfall "in der aktuellen Situation" darüber nachdenken müssen, sagt hingegen Andreas Ermacora vom Österreichischen Alpenverein. Die Frage, wie gut Pisten gesichert sein müssen, werde man sich angesichts des Schneemangels jedenfalls in Zukunft noch öfter stellen, meint Anwalt Linser.