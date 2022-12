Wie erklärt man Kindern die Medienbranche? Wie erkennt man Falschnachrichten? Was bedeutet Pressefreiheit? Das Team der Kleinen Kinderzeitung möchte Lehrerinnen und Lehrer bei der Aufarbeitung mit diesen Themen unterstützen. Im Herbst wurde ein neues Format auf der Webseite der Kleinen Kinderzeitung gestartet.

Bericht oder Meinung: So erkennst du den Unterschied

Die neueste Schulstunde widmet sich dem Unterschied zwischen Bericht und Meinung. Am aktuellen Beispiel der Fußball-WM in Katar werden die Unterschiede herausgearbeitet und mit Übungen für die Schülerinnen und Schüler gefestigt. Arbeitsanleitung und Arbeitsblätter stehen zum Download bereit.

Gut zu wissen

Seit 3. Oktober 2022 erhalten Lehrerinnen und Lehrer auf der Webseite regelmäßig vorgeplante Schulstunden zum Thema "Die Welt der Medien" – sofort einsatzbereit für den Unterricht. Dabei geht es um Themen wie: Wie kommen Nachrichten in die Zeitung? Warum sind Medien wichtig? Wer entscheidet, was in einer Zeitung steht? Wie geht Recherche? Und warum muss dabei besonders sorgfältig gearbeitet werden?

Je nach Thematik werden Arbeitsanleitungen, Videos, Arbeitsblätter und eigens für Kinder aufbereitete Erklärstücke zum Abrufen und Downloaden bereitgestellt. Ein Fundus an Anregungen, der über das laufende Schuljahr von erfahrenen Journalist:innen monatlich erweitert wird. Das Ziel: Schülerinnen und Schüler im jungen Alter niederschwellig an das bewusste Konsumieren von Medien heranzuführen.