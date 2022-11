Angela G. will trotz allem bleiben. In der kleinen Gemeinde Scharten, eine halbe Autostunde von Linz entfernt, ist sie geboren und aufgewachsen. Hier wurde ihre Tochter groß, am örtlichen Friedhof ist ihr Mann begraben. Wohl fühlt sie sich in Scharten aber schon lange nicht mehr. An dem Tag im Oktober des Vorjahres, an dem der ehemalige Bürgermeister Jürgen Höckner – damals nicht rechtskräftig – wegen dreifacher Vergewaltigung, sexueller Belästigung und Verleumdung zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden war, sei ihr Leben ein anderes geworden. "Es wurde meiner Tochter und mir zur Hölle gemacht", sagt sie.