In den Impfzentren des Landes tut sich wieder was. Während sich im Frühling im Schnitt weniger als 5000 Menschen täglich eine der Impfung geholt hatten, waren es mit der breiten Verfügbarkeit des vierten Stichs im Sommer an die 10.000. Seit Ende September, als der an die neue Variante angepasste Impfstoff erstmals bereitstand, bewegt sich diese Zahl nun wieder an die 20.000.