Nach einem Motorradunfall am Sonntag am "Seiberer" bei Weißenkirchen in der Wachau (Bezirk Krems-Land) ist eine Böschung in Brand geraten. Ein junges Mitglied einer Bikergruppe war gestürzt, aus dem beschädigten Zweirad lief Benzin aus, das sich in der Hitze entzündete. Die Motorradfahrer reagierten laut ÖAMTC-Aussendung schnell. Sie verständigten Notarzt und Feuerwehr und bekämpften bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst die Flammen. Der Verletzte wurde ins Spital Krems geflogen.

Der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2 wurde am frühen Nachmittag zum Unfall auf der beliebten Motorradstrecke gerufen. Die Biker "haben auch gleich mit den 'Löscharbeiten' begonnen und mit den Motorradstiefeln, so gut es ging, die Flammen ausgetreten. Außerdem verbrauchten sie ihre Getränkereserven, 1,5-Liter-Flaschen Eistee", berichtete Pilot Gerold Hofbauer von einem "ungewöhnlichen Einsatz". Der Brand konnte so bis zum Eintreffen der Feuerwehr auf rund 40 Quadratmeter eingeschränkt werden. Der Unfalllenker erlitt den Angaben zufolge einen Unterschenkelbruch.