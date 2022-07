Ein Einjähriger ist am Dienstagvormittag bei einem

Unfall in Ellmau (Bezirk Kufstein) ums Leben gekommen. Eine

86-Jährige dürfte laut derzeitigem Ermittlungsstand beim Einparken

vor einem Supermarkt das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben.

Ihr Auto erfasste einen Kinderwagen samt Kleinkind, durchbrach eine

Dreifachverglasung eines Geschäfts und prallte gegen ein Regal. Der

Bub wurde laut Polizei ins Geschäftsinnere geschleudert, eingeklemmt

und schwer verletzt.

Das Kleinkind wurde am Unglücksort reanimiert und sofort ins

Krankenhaus St. Johann gebracht, wo es jedoch wenig später seinen

schweren Verletzungen erlag. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Die Lenkerin stehe unter Schock und soll in den nächsten Tagen

einvernommen werden, sagte ein Kommandant der zuständigen

Polizeiinspektion Söll der APA. Sie sei zum Unfallzeitpunkt nicht

beeinträchtigt gewesen. Die Österreicherin war mit ihrem

Automatikfahrzeug in Richtung einer freien Parklücke nahe des

Haupteingangs des Supermarktes gerollt. Zur selben Zeit spazierte

eine 28-jährige Österreicherin mit ihrem einjährigen Sohn im

Kinderwagen am Geschäft entlang in Richtung des Haupteingangs.

Weitere Ermittlungen zu Unfallhergang und Ursache liefen. Die

Mutter des Buben sowie die Unfalllenkerin wurden vom

Kriseninterventionsteam betreut. An Pkw und Gebäude entstand

erheblicher Sachschaden.