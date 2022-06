Ein 59-jähriger Österreicher ist am Dienstag von zwei Radfahrerinnen in Montlingen in der Schweiz tot aufgefunden worden. Der Mann dürfte laut Polizei einen Unfall mit seinem E-Bike gehabt haben. Der Rettungsdienst versuchte noch vergeblich, den Mann zu reanimieren. Die Polizei klärt nun ab, wie es zum tödlichen Unfall kam.

Die beiden Radfahrerinnen entdeckten den E-Bike-Fahrer kurz vor 7.00 Uhr im Kanal neben dem Stöckenweg und riefen Hilfe herbei, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte. Der Verunfallte dürfte mit seinem Bike gestürzt sein und lag mit dem Kopf unter Wasser. Der Rettungsdienst musste den Wiederbelebungsversuch kurz vor 7.30 Uhr erfolglos abbrechen.