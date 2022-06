Fake oder reale Nachrichten? Dieser Frage will das junge Team rund um Thomas Prager nachgehen. Gemeinsam mit Tim Dombrowski (33), Anastasia Lopez (26) und Iris Strasser (33) möchte der 32-Jährige im Herbst mit „Bait“ an den Start gehen. Diese Woche begann das Crowdfunding (unterstützen können Sie hier), 60 Prozent fördert bereits die Wirtschaftsagentur Wien.

Falschmeldungen richtig erkennen

Aber was ist eigentlich Bait? „Es soll der erste Kanal in Österreich sein, der Faktenchecks direkt auf jenen Seiten bietet, wo sich die Jugendlichen bewegen“, sagt Prager. Also auf Instagram und TikTok. Der Plan ist, junge Leute auf Verschwörungstheorien und falsche Meldungen aufmerksam zu machen und ihre eigene Sicht darauf zu schärfen. Zielgruppe sind 13- bis 19-Jährige. „Aber wenn eine Elfjährige oder ein 22-Jähriger sich den Kanal anschauen, sind sie natürlich auch herzlich willkommen“, schmunzelt Prager.

Faktencheckerseiten selbst gibt es schon, eine bekannte in Österreich ist etwa „mimikama“. Doch ein solcher Kanal direkt auf sozialen Medien wäre etwas Neues. „Jugendliche informieren sich kaum noch über traditionelle Medien und sind online mit vielen Falschmeldungen konfrontiert“, sagt Prager. In der Schule und zuhause würden sie kaum lernen, wie sie damit umgehen.

Erklärvideos und längere Reportagen

In Videos will „Bait“ heiß diskutierte Meldungen, die unter Jugendlichen kursieren, analysieren. Kurz und knackig soll erklärt werden, warum sie falsch sind. Den Jugendlichen werden eigene Werkzeuge für das „Debunking“, wie es offiziell heißt, präsentiert. „Wir planen auch längere Reportagen auf Instagram oder TikTok, wo wir die Jugendlichen mit auf Recherche nehmen und ihnen die richtigen Fähigkeiten vermitteln.“ Die Reportagen sollen sich um Alltagsmythen aus verschiedenen Bereichen – Sport, Umweltschutz bis Sexualität – drehen.

Das Team dahinter:

Was bei Jungen aktuell Thema ist, dafür sitzen die Journalistinnen und Medienexperten von Bait an der Quelle. Dombrowski und Prager leiten „Digitaler Kompass“, ein Institut für Nachrichtenkompetenz und digitale Bildung. Lopez ist preisgekrönte Radio-, TV- und Digitaljournalistin und hält Workshops in Schulklassen. Strasser gründete das Jugendmedium „Die Klette“ und soll Bindeglied zwischen Redaktion und Generation Z (1997 bis 2012 Geborene) sein.