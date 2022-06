Der schwedische Möbelriese Ikea ruft den Metallisk Espressokocher 0.4 Liter mit Edelstahl-Sicherheitsventil und Datumsstempel zwischen 2040 und 2204 (JJWW) zurück, wurde in einer Aussendung am Mittwoch mitgeteilt. Es bestehe ein erhöhtes Risiko, dass das Produkt während des Gebrauchs platze. Der Kocher kann in jeder Ikea-Filiale gegen Rückerstattung des Kaufpreises zurück gegeben werden. Ein Kaufbeleg ist nicht notwendig.

Betroffen ist nur eine bestimmte Charge des Espressokochers. Das Risiko habe sich nämlich nach einer Änderung des Materials und der Konstruktion des Sicherheitsventils erhöht, hieß es - daher sei nur die Produkte mit dem Edelstahl-Sicherheitsventil (Farbe Silber/Grau) vom Rückruf betroffen. Andere Produkte der Metallisk-Reihe sind vom Rückruf nicht betroffen.