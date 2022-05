Ein Wiener ist Montagfrüh in einer Wohnhausanlage in der Brünner Straße in Floridsdorf überfallen und gefesselt worden. Der 68-Jährige war gegen 7.00 Uhr nach Hause gekommen. Drei Männer drängten ihn dabei in seine Wohnung nachdem er die Türe geöffnet hatte und raubten ihm Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Das unverletzt gebliebene Opfer konnte Nachbarn durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen, berichtete die Polizei.

81-jähriger Wiener sperrte Einbrecher in Nachbarwohnung ein

Bereits am Sonntagnachmittag hatte noch ein Wiener mit einem Einbrecher zu kämpfen. Einem 81-Jährigen ist es in Wien-Leopoldstadt gelungen, den Täter zu überlisten: Der Senior hatte in einer Nachbarwohnung in der Heinestraße, in der derzeit Bauarbeiten durchgeführt werden, verdächtige Geräusche gehört. Nach dem Anruf bei der Polizei nahm er die im Postkasten deponierten Schlüssel und sperrte den Eindringling ein. Die Polizei musste den 27-Jährigen, der unter Drogeneinfluss stand, nur mehr festnehmen, berichtete die Exekutive am Montag.