Kerzen und Blumen am Fundort der 13-jährigen Leonie in Wien-Donaustadt © APA/HERBERT NEUBAUER

Die 13-jährige Leonie war im Juni tot auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt aufgefunden worden. Gestorben an einer Überdosis Drogen und den Misshandlungen und dem sexuellen Missbrauch durch mehrere tatverdächtige Afghanen. Die 16-jährige Manuela war im Jänner 2019 in einem Park in Wiener Neustadt getötet worden. Ihr syrischer Ex-Freund wurde mittlerweile zu 15 Jahren Haft und Einweisung in eine Anstalt verurteilt.