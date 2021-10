Facebook

Ein 18-Jähriger hat Montagmittag bei einem Streit mit seiner Mutter in Wien-Brigittenau ein Messer gezückt. Die Frau flüchtete in die Toilette der Wohnung und alarmierte die Polizei, die den jungen Mann festnahm und ein Betretungs- und Annäherungsverbot aussprach. Der Vorfall spielte sich gegen 12.00 Uhr unweit der Wallensteinstraße/Wallensteinplatz ab. Worum es bei dem Streit ging, der den 18-Jährigen so in Rage brachte, war laut Polizeisprecher Mohamed Ibrahim unklar.