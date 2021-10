Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Ein 29-Jähriger ist am Montag bei einem Sturz mit seinem Fahrrad in Grinzens in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann auf einer Landesstraße von Sellrain in Richtung Kematen unterwegs, als er ins Schwanken geriet und stürzte. Der 29-Jährige, der keinen Helm trug, erlitt Verletzungen an der linken Hand und am Kopf. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.