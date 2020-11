Facebook

© APA/HELMUT FOHRINGER

Am Tag danach ist Wien verändert, und zwar nicht nur rund um den Tatort des Terroranschlags in der Innenstadt. Auch in den äußeren Bezirken ist es für einen Dienstagvormittag ungewöhnlich still. Dafür ist die Polizei auch außerhalb des Zentrums enorm präsent. 1000 Exekutivbeamte sind an diesem Tag in Wien im Einsatz. Sie begegnen einem auch direkt am Bahnsteig in der U-Bahn, ausgerüstet mit kugelsicheren Westen, Helmen und mit dem Sturmgewehr im Anschlag.