Tat auf Instagram angekündigt?US-Seite zitiert Aussage eines Jihadisten: "Teil der Rechnung"

Das auf die Überwachung islamistischer Websites spezialisierte US-Unternehmen SITE hat auf seiner Homepage einen Jihadisten zu dem mutmaßlichen Anschlag in Wien zitiert: "Jihadist sagt, der Angriff in Wien ist 'Teil der Rechnung' für die österreichische Beteiligung an der US-geführten Koalition", heißt es dort in einem Satz. Beigestellt ist ein Bild aus der Wiener Innenstadt.

Die USA hatten eine internationale Koalition gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) ins Leben gerufen. Im Rahmen der Koalition kämpften zeitweise Dutzende Staaten in Syrien und im Irak gegen den IS. Österreich schloss sich auch der Koalition an, leistet aber keinen militärischen Beitrag.

Tat auf Instagram angekündigt?

Die deutsche "Bild"-Zeitung berichtete - mit einem verpixelten Foto -, dass der wahrscheinliche Haupttäter ein IS-Anhänger sei. Er habe die Tat am Montag auf Instagram angekündigt.

Das könne man vorerst nicht bestätigen, man sei aber "dran" und könne hoffentlich bei der für 6 Uhr früh angekündigten Pressekonferenz Auskunft geben, sagte Innenministeriums-Sprecher Harald Sörös der APA.

Laut "Bild" hat der "wahrscheinliche Haupttäter" am Montag mehrere Fotos auf Instagram gepostet, darunter einen Treueeid an den Kalifen, den Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) - wie es auch andere Attentäter getan hätten. Auf einem weiteren Foto sei - in Patronenhülsen auf den Boden gelegt - "wird bestehen bleiben" (auf arabisch) zu sehen, eine IS-Parole. Man könne davon ausgehen, dass es sich um den von der Polizei erschossenen Haupttäter handelt, berichtete "Bild", verwies allerdings darauf, dass dies noch nicht bestätigt sei.