Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) APA/HERBERT PFARRHOFER

Ein Mann hat am Dienstag in einem Wohnhaus in Wien-Meidling in Suizidabsicht mit einer Gasexplosion gedroht.

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich alarmierte eine Mitbewohnerin gegen 13.30 Uhr die Exekutive und gab an, dass der 55-jährige iranische Staatsbürger ihr gegenüber die Drohung ausgesprochen habe. Er habe bereits Gas vom Ofen ausströmen lassen und Feuerzeuge bereitgelegt.

Die Berufsfeuerwehr sperrte die Gaszufuhr. Das Gebäude wurde evakuiert. Polizisten überredeten den Mann, freiwillig aus der Wohnung zu kommen. Er wurde einem Arzt vorgeführt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht, wo er in psychologische Betreuung genommen wurde.