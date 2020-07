Insassen konnten sich retten Segelboot auf Neusiedler See von Blitz getroffen und in Brand geraten

Facebook

Die Feuerwehrboote Weiden, Neusiedl und Purbach waren im Einsatz © Facebook/FF Weiden

Ein Segelboot ist am Samstagnachmittag auf dem Neusiedler See von einem Blitz getroffen worden und in Vollbrand geraten, berichtete die Feuerwehr Weiden am Sonntag auf ihrer Internetseite. Das Schiff befand sich in der Nähe der Bauminsel zwischen Weiden am See und Podersdorf. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich die Personen an Bord bereits auf ein vorbeifahrendes anderes Boot retten können.

Die Feuerwehrboote Weiden, Neusiedl und Purbach waren im Einsatz. Das gelöschte Wrack wurde anschließend in den Hafen nach Weiden geschleppt.