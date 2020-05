Ein nackter Mann hat in Wien Polizisten mit Ziegelsteinen beworfen, in Salzburg wurden Polizisten mit Messern bedroht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/LUKAS HUTER

Mit einem Messer in jeder Hand hat in der Nacht auf Samstag ein alkoholisierter 45-Jähriger in Salzburg Polizisten bedroht. Der Mann betätigte zuvor noch den Notruf und gab an, dass er sich bedroht fühle und jemanden umbringen wolle. Als die Beamten im Wohnhaus ankamen, stand der Mann vor seiner Wohnung mit den Messern in den Händen. Erst nach mehrmaliger Aufforderung legte er die Stichwaffen weg.

Mit den Worten "Kommts her" bedrohte er die Polizisten. Nach einiger Zeit ging der Salzburger zurück in seine Wohnung und legte die Messer weg. Der schon aktenkundige Mann wurde festgenommen und nach einer Untersuchung durch den Amtsarzt in eine Krankenanstalt überstellt. Dort wurde er von Polizeibeamten überwacht.

Nackter bewarf Polizisten auf Baustelle mit Ziegeln

Ein nackter Mann hat in der Nacht auf Samstag Polizisten auf einer Baustelle in Wien-Meidling mit Ziegelsteinen beworfen. Die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) setzte den 27-Jährigen mit einem Taser außer Gefecht. Das Motiv war zunächst nicht eruierbar.

Der Nackte hatte sich kurz nach 1.00 Uhr auf der Baustelle in der Malfattigasse verschanzt. Als Polizisten nachschauen wollten, ob alles in Ordnung ist, begann der 27-Jährige mit seinen Wurfattacken. Die Uniformierten riefen die WEGA zu Hilfe. Der Mann warf unterdessen weiter Steine nach den Beamten und demolierte auch einen Baucontainer.

Als die WEGA-Beamten den 27-Jährigen kontaktieren wollten, bewaffnete er sich mit einem Hammer und einer Schaufel. Die WEGA setzte ihn daraufhin mit einem Taser außer Gefecht und nahm ihn fest. Verletzt wurde niemand. Unklar blieb, ob der 27-Jährige unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden war.