1. Wann und wie öffnen die Schulen?

Geöffnet wird schrittweise. Den Anfang machen am 4. Mai die Maturanten und Berufsschüler im Abschlussjahr. Für die Maturanten beginnt dann eine dreiwöchige Vorbereitungszeit auf die Reifeprüfung. In diesen Wochen sollen auch die nötigsten Schularbeiten und Tests geschrieben werden – unter Einhaltung der Hygienebedingungen. Ab 15. Mai soll der Schulbetrieb langsam hochgefahren werden. Welche Schulstufen als erstes wieder in die Klassen dürfen, wird heute bekannt gegeben. Möglich ist, dass der Unterricht zunächst in den Übergangsklassen startet – also in der vierten Klasse der Volksschulen, Gymnasien und Neuen Mittelschulen.